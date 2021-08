Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Heckenbrand

57537 Wissen, Kolpingstr. (ots)

In der Nacht am So., 01.08.2021, gegen 03:40 Uhr, wurde die freiwillige Feuerwehr zu einem Heckenbrand angefordert. Die ausgerückten 15 Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist ungeklärt.

