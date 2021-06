Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kollision zwischen Motoradfahrer und Schäferhund - Tier stirbt am Unfallort

Mönchengladbach (ots)

Während eines Abbiegevorgangs ist ein Motorradfahrer am Freitag, 11. Juni, gegen 22.40 Uhr, mit einem Schäferhund kollidiert. Der Zusammenstoß brachte den Fahrer und die Beifahrerin zu Fall; beide verletzten sich leicht. Der Hund starb noch vor Ort.

Ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer war mit dem Schäferhund, der zur Unfallzeit hinter ihm her lief, auf dem rechten Fahrradweg der Erkelenzer Straße in Fahrtrichtung Gladbacher Straße unterwegs, als ihm ein Motorradfahrer entgegenkam, der nach links in die Straße Südwall abbiegen wollte. Der 17-jährige Motorradfahrer schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen, wodurch es zur Kollision kam. (cr)

