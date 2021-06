Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch ohne Beute

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Webschulstraße in der Zeit zwischen Freitag, 11 Juni, 16 Uhr, und Sonntag, 13. Juni, 14.50 Uhr, durchsuchten die Täter zwar die Räume inklusive Mobiliar, flüchteten aber letztendlich ohne Beute wieder vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat zusammen hängen könnten, bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

