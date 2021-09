Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt

Rheine (ots)

Ein vierjähriger Junge wollte am Freitagnachmittag (03.09.2021), gegen 16.17 Uhr, mit seinem Fahrrad die Salzbergener Straße in Richtung Kreuzherrenweg überqueren. Hierbei wurde er von einem Pkw erfasst. Der 57-jährige Pkw- Fahrer befuhr die Salzbergener Straße in Richtung stadtauswärts. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber zur Klinik nach Münster geflogen. Die Salzbergener Straße musste für die Unfallaufnahme kurzeitig voll gesperrt werden.

