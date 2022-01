Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Ratzeburg (ots)

10. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 06. - 09.01.2022 - Ahrensburg

In der Zeit vom 06.01.2022, 16.00 Uhr bis zum 09.01.2022, 03.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Neuen Teich in Ahrensburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter über den Balkon und die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Straße Am Neuen Teich in Ahrensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell