Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Tennishalle

Ratzeburg (ots)

10. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 07. - 08.01.2022

Bereits in der Nacht vom 07.01.2022 auf den 08.01.2022 kam es in der Großenseer Straße in Trittau zu einem Einbruch in die Tennishalle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter auf noch unbekannte Weise in die Räumlichkeiten der Sportanlage. Hier durchsuchten sie Büro- wie auch Sport- und Duschräume nach Wertgegenständen.

Bis 21.00 Uhr war noch Betrieb in der Halle und am nächsten Morgen gegen 08.55 Uhr wurde der Einbruch festgestellt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei fragt nun:

Wem sind Personen oder auch Insassen von Fahrzeuge aufgefallen, die sich im Bereich der Tennishalle zum Tatzeitraum aufgehalten haben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

