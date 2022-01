Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bekämpfung von Kinderpornographie- Ermittler durchsuchen mehrere Objekte

Kreis Herford (ots)

(sls) Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Kriminalpolizei in Herford am vergangenen Mittwoch verschiedene Wohnungen im gesamten Kreisgebiet durchsucht. Hintergrund sind Verfahren wegen des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornographie bei 16 Tatverdächtigen. Zugrunde lagen Beschlüsse für Durchsuchungen in den Wohnräumen.

Es wurde eine Vielzahl von Handys, Festplatten, Tablets und Laptops sichergestellt. Mit Abschluss der Durchsuchungen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei in die Auswertung der Asservate über. Erfahrungsgemäß wird dies einige Zeit in Anspruch nehmen, da insbesondere auf den Speichermedien, Handys und Computern Datenmengen im zu erwartenden Terrabyte-Bereich gesichtet werden müssen.

Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderpornografie hatten zuletzt stark zugenommen. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik hat sich die Zahl der Straftaten 2021 im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell