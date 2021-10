Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Diebstahl von Pkw-Stoßstangen

Papenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Kirchstraße auf dem Außengelände eines Autohauses zu einem Diebstahl von zwei Stoßstangen. Bislang unbekannte Täter montierten die vordere und hintere Stoßstange eines BMW der Ausstellung ab und entwendeten diese. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen.

