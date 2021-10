Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Aufbruch eines Spinds auf Reiterhof

Haren (ots)

Bereits in der Zeit von Freitagmorgen, 15.0.21, bis Sonntagvormittag, 17.10.21, kam es in der Straße Raken zu einem Aufbruch eines Spinds auf einem Reiterhof. Bislang unbekannte Täter hatten den Spind gewaltsam geöffnet und eine physiotherapeutische Matte für Pferde in einem Wert von etwa 3000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell