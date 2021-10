Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Dienstgebäude des Landkreises

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Jahnstraße zu einem Einbruch in ein Dienstgebäude des Landkreises Grafschaft Bentheim. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer Tür ein, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Im Inneren wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Die Täter flüchten ohne Diebesgut. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

