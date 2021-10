Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Zeugen gesucht

Niederlangen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es in der Straße Latherfähr in Niederlangen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Audi A6 war gegen 6 Uhr in Richtung Lathen unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, sodass der Audi-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Audi entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

