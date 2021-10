Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Straßenlaterne

Oberehe-Stroheich (ots)

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum bis zum 22.10.2021 gegen 08:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter eine Straßenlaterne mit Solarpanel an der Bushaltestelle an der Bundestraße 421 zwischen Oberehe-Stroheich und Walsdorf-Zilsdorf.

Hierzu wurde das Stahlrohr der Laterne abgeflext.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell