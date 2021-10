Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneute Kontrolle von "Rasern", Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich (ots)

Am Freitag, 22.10.2021, gegen 23.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein VW Passat Kombi hinter einem Daimler-Benz C-Klasse in Wittlich die Friedrichstraße stadteinwärts befuhr. Nach Zeugenangaben fuhren die beiden Fahrzeuge deutlich schneller als die innerorts erlaubten 50 km/h. Plötzlich beschleunigte der VW und setzte zum Überholen des Daimler-Benz an. Beide Pkw und Fahrer konnten ermittelt und im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Die 24-jährige DB-Fahrerin wurde durch das riskante Überholmanöver des 30-jährigen VW-Fahrers gefährdet, nur durch ihre Reaktion konnte ein Verkehrsunfall vermieden werden. Gegen die DB-Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeiten- und gegen den VW-Fahrer sogar ein Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen hinsichtlich der Fahrweise der beiden Pkw sowie des Überholmanövers werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell