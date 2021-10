Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort durch einen blauen Kombi mit DAU-Kennzeichnung.

Hillesheim (Eifel) (ots)

Wie der Polizei Daun erst jetzt bekannt wurde, beschädigte der Fahrzeugführer eines blauen Kombi am 11.10.2021, zwischen 11:45 Uhr und 15:20 Uhr in Hillesheim, im Bereich der Parkplätze auf Höhe der Anschrift "Am Stockberg 3", einen weißen Hyundai mit Prümer Zulassung. Der Spurenlage nach war der blaue Kombi beim Zurücksetzen mit seiner Anhängerkupplung gegen die Front des anderen PKW geprallt. Es entstand ein größerer Sachschaden, wonach davon ausgegangen werden kann, dass sich der verursachende Fahrzeugführer seinerzeit bewusst der Unfallaufnahme entzog. Zeugenhinweise nehmen die Polizeidienststellen der Region an.

