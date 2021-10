Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle

Prüm (ots)

in der Zeit vom 17.10.2021 22:00 Uhr auf den 18.10.21 08:00 Uhr kam es in der Unterbergstraße in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Es wurde ein parkendes Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 1 beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Ford Mondeo mit der Farbe Grau Metallic. Das Fahrzeug war parallel zur Fahrtrichtung am Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher konnte unerkannt flüchten. In der Nähe des Unfallortes befinden sich zwei Gaststätten. Zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

