POL-PDWIL: Verkehrskontrolle mit Transporter-Fahrt aus mehreren Gründen gestoppt.

Am Nachmittag des 20.10.2021 stoppte eine Streife der Polizeiwache Gerolstein auf einem Parkplatz in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein einen Transporter zu einer Verkehrskontrolle. Dem 52 Jahre alten Fahrzeugführer musste gleich aus mehreren Gründen die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. An dem Fahrzeug wurde auf der Vorderachse eine mangelhafte Bereifung festgestellt. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss; er hatte eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1 Promille. Weiterhin war der ausländische Führerschein des Fahrers seit mehr als 5 Jahren nicht mehr gültig. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

