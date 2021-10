Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

In der Nacht von Sonntag, 17.10.2021 auf Montag, 18.10.2021 standen zwei Pkw hintereinander in einer Parkbucht neben der Fahrbahn des Pleiner Wegs in Wittlich. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Pleiner Weg aus Richtung Himmeroder Straße oder Rosenweg, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen den hinteren Pkw, Dacia, so dass dieser auf den davor stehenden Pkw, Skoda, aufgeschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Von seinem Fahrzeug wurden verlorene Teile aufgefunden und sichergestellt. Die Beschädigungen wurden am Montag, 18.10.2021, gegen 09.00 Uhr bemerkt und bei der Polizei gemeldet. Der Unfallverursacher und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell