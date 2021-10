Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.10.2021

Daun (ots)

Ereignis: Einbruch in Supermarkt

Ort: Hillesheim, Kölner Straße

Zeit: 19.10.2021, 03.00 Uhr

Unbekannte Täter drangen gegen 03.00 Uhr in den REWE Markt in der Kölner Straße in Hillesheim ein. Sie verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, um anschließend, scheinbar zielgerichtet, Tabakwaren zu entwenden. Es entstand ein Schaden von geschätzt mehreren tausend Euro. Die Polizei Daun sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell