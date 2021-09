Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1177/ Ditzingen: Polizei sucht Zeugen zu Vorfall mit VW

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht Zeugen zu einem Vorfall mit einem VW mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB). Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker war aufgrund seiner Fahrweise am Donnerstag zwischen 19:40 Uhr und 19:45 Uhr auf der Landesstraße 1177 (L1177, Hirschlander Straße) bei Ditzingen aufgefallen. So soll der Fahrzeuglenker mit dem VW mehrere andere Fahrzeuge riskant überholt haben, in einem Fall sogar bei Gegenverkehr, so dass ein 44-jähriger Ford-Lenker eine Vollbremsung einleiten musste. Zeugen, die ebenfalls gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07156 4352 0 mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell