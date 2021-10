Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Wittlich (ots)

Am 22.10.2021, im Zeitraum von 12:00 - 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz "Am Stadtpark" in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ausparkten einen grauen VW Transporter. Der Unfallverursacher und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571/9260 zu melden.

