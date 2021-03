Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Softairwaffe auf fahrenden Pkw geschossen

Bocholt (ots)

Am Dienstag befuhr eine 55 Jahre alte Autofahrerin aus Bocholt gegen 17.50 Uhr die Willy-Brandt-Straße in Richtung Ebertstraße. In Höhe einer ehemaligen Kfz-Werkstatt hielten sich zwei Jungen auf dem Gehweg auf, von denen einer mit einer Schusswaffe auf das Fahrzeug zielte, schoss und den Pkw auch traf. Die Fahrerin geriet zwar in Schrecken, wurde aber im Fahrverhalten nicht beeinträchtigt. An dem Pkw entstand kein Schaden. Die beiden Jungen werden auf ca. 12 Jahre geschätzt. Beide haben eine "normale" Statur und trugen grau-braune bzw. grau-dunkle Bekleidung. Einer der beiden hat mittellange dunkelblonde Haare. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell