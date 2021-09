Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alarmanlage verjagt Täter bei Einbruch in Drogerie: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in eine Drogerie in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. Vermutlich, weil dabei die Alarmanlage auslöste, ergriffen die Täter die Flucht und machten nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ein Anwohner war gegen 3:55 Uhr durch die ausgelöste Alarmanlage des Drogeriemarktes in der Unteren Königsstraße, nahe "Am Stern", auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Beim Blick aus dem Fenster sah er noch die beiden Täter, bei denen es sich um zwei 18 bis 20 Jahre alte Männer mit Kopfbedeckungen, OP-Masken und dunkler Kleidung gehandelt haben soll. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei fehlte von den Gesuchten bereits jede Spur. Wie die zur Tatortaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür geöffnet und waren so in die Drogerie eingestiegen.

Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell