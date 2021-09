Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle wegen defekten Rücklichts: Streife trifft auf drogenberauschten Fahrer mit falschen Kennzeichen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Die Verkehrskontrolle wegen eines defekten Rücklichts an einem Audi A 3 endete am gestrigen Donnerstagabend in Hofgeismar mit der Festnahme des 32 Jahre alten Fahrers wegen einer ganzen Reihe von anderen Verstößen. Eine Streife der Polizeistation Hofgeismar hatten den Audi A 3 gegen 21:20 Uhr im Fürstenweg angehalten. Dabei fiel ihnen sofort das nervöse Verhalten des 32-Jährigen aus Nieste auf, der am Steuer des Autos gesessen hatte. Zwar ergab ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von 0,0 Promille, ein Drogenvortest sollte jedoch später auf verschiedene Drogen in seinem Urin anschlagen. Darüber hinaus stellte sich bei der Überprüfung des Audis heraus, dass auch mit dem Wagen einiges im Argen lag. An dem A 3 waren Hofgeismarer Kennzeichen angebracht, die jedoch eigentlich an einen VW Polo gehören. Der Audi A 3 selbst ist offenbar bereits im Juni letzten Jahres wegen erheblicher Mängel außer Betrieb gesetzt worden. In dem Wagen fanden die Beamten bei der Durchsuchung zudem eine kleinere Menge Marihuana, eine Schreckschuss- und eine Softairpistole sowie ein Blaulicht.

Die Beamten brachten den 32-Jährigen anschließend zur Dienststelle, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Aktuell befindet er sich noch in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Gegen ihn sind aufgrund der Kontrolle nun mehrere Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

