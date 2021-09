Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opfer von Angriff durch drei Täter am Auedamm gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

In einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 1 der Kasseler Polizei derzeit das Opfer eines Angriffs durch drei Täter. Der Fall ereignete sich am vergangenen Freitagabend gegen 19:10 Uhr vor einem Restaurant am Kasseler Auedamm, nahe der Schwimmbadbrücke. Zwei Zeugen hatten die Polizei alarmiert, woraufhin die drei mutmaßlichen Täter durch eine Streife des Innenstadtreviers festgenommen werden konnten. Das Opfer hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon vom Tatort entfernt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die drei alkoholisierten Täter zuvor aus dem Restaurant geworfen worden, weil sie andere Gäste belästigt hatten. Ihren Unmut darüber äußerten die Männer im Alter von 24, 34 und 56 Jahren nach Schilderung der Zeugen auch nach Verlassen der Gaststätte, indem sie lauthals rumpöbelten und völlig unvermittelt das vorbeilaufende Opfer attackierten. Auf diesen sollen sie losgegangen sein, ihn zu Boden gerissen und körperlich angegriffen haben. Zum Opfer ist leider nur bekannt, dass es sich um einen Mann handelte. Er war gemeinsam mit einer Frau unterwegs, die einen Maxi-Cosi Kinderwagen schob. Die weiteren Ermittlungen führten bislang nicht zu seiner Identifizierung.

Dieser Mann oder Zeugen, die Hinweise auf das Opfer geben können, werden gebeten, sich bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell