Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Mit Stroh beladener Lastzug brennt - B 314 gesperrt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 22.09.2021, hat ein mit Stroh beladener Lastzug auf der B 314 in Höhe Eggingen gebrannt. Der Lkw war gegen 05:40 Uhr in Fahrtrichtung Waldshut unterwegs, als der Fahrer von einem hinterherfahrenden Kollegen auf die Rauchentwicklung am Zugfahrzeug aufmerksam gemacht wurde. Die Fahrer koppelten den Anhänger ab und riefen die Feuerwehr. Dieser gelang es, den Schwelbrand zu löschen. Hierzu musste die Ladung mit Radlader und Traktoren vom Lkw entfernt und immer wieder abgelöscht werden. Die Bundesstraße war bis gegen 07:40 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Lkw nahm keinen Schaden, allerdings wurde die Ladung im Wert von ca. 6000 Euro komplett zerstört. Die Brandursache ist unbekannt. Die Feuerwehr aus Eggingen und Wutöschingen waren mit fünf Fahrzeugen und ca. 45 Kameraden im Einsatz. Gegen 10:30 Uhr entzündete sich das neben der Straße abgelagerte Stroh nochmals, weshalb die Feuerwehr erneut ausrücken musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell