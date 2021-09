Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Autofahrerin prallt gegen Baum - schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 22.09.2021, gegen 07:35 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der L 155 bei Rickenbach-Bergalingen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 20-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Am Auto der Frau entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

