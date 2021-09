Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: beim Abbiegen auf Gegenfahrbahn gekommen - Frontalkollision - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Fiat am Dienstag, 21.09.2021, gegen 12.35 Uhr, die Markgrafenstraße und bog an der Einmündung nach rechts in die Blauenstraße ab. Nach Sachlage erfolgte das Abbiegen in einem zu weiten Bogen. Der 18-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem von rechts kommenden 27-jährigen Mercedes-Benz Fahrer. Die beiden verletzten Fahrzeugführer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und leistete technische Hilfe.

