Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Frontalkollision aufgrund Sekundenschlaf - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.09.2021, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz die Bundessstraße 34 vom Zollamt Grenzacher Horn kommend in Richtung Ortskern Grenzach. Kurz nach der Zufahrt zu einem Lebensmitteldiscounter kam der wohl übermüdete 60-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafes nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 48-jährigen Ford-Fahrerin. Der 60-Jährige und die 48-Jährige wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro. Der Werkhof Grenzach kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn, da diese von ausgelaufenen Betriebsstoffen benetzt war.

