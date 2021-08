Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Trike überschlägt sich

Mit Verletzungen kam am Montag ein 42-Jähriger bei Ertingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der 42-Jährige fuhr gegen 1 Uhr einen Verbindungsweg von Herbertingen in Richtung Binzwangen. In einer Rechtskurve fuhr er nahezug geradeaus weiter und kam nach links von der Fahrbahn ab. Zu hohe Geschwindigkeit dürfte die Ursache gewesen sein. Mit seinem Trike überfuhr er eine Böschung. Dabei flog der Mann von seinem Gefährt. Das Trike überschlug sich und blieb liegen. Mit schwereren Verletzungen kam der 42-Jährige in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem total beschädigten Trike schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

