In Ebersbach passte eine Autofahrerin an einem Kreisverkehr am Sonntag nicht auf.

Kurz nach 18 Uhr fuhr die 33-Jährige in der Hauptstraße in Richtung Uhingen. Am Kreisverkehr Brückenstraße fuhr sie mit ihrem Seat in diesen ein. Dabei übersah sie eine 20-jährige Opel-Fahrerin. Die fuhr bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Seat musste abgeschleppt werden.

