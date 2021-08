Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fernseher beschädigt und Hütte aufgebrochen

Von Samstag auf Sonntag trieben Unbekannte ihr Unwesen in Ulm.

Ulm (ots)

In den späten Nachtstunden gelangten Unbekannte auf das Areal in der Friedrichsau. An einem Gebäude beschädigten sie im Außenbereich zwei Fernsehgeräte die dort aufgehändgt waren. An einer Gartenhütte brachen sie die Tür auf. Beute machten die Unbekannten offensichtlich nicht. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

