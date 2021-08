Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - In die Leitplanken gekracht

Zu viel Alkohol hatte eine Autofahrerin am Sonntag auf der A7 intus.

Die 29-Jährige fuhr kurz vor 4 Uhr in Richtung Würzburg. Im Regen fuhr sie zu schnell und verlor die Kontrolle über ihren Mini. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Danach schleuderte ihr Auto über die gesamte Fahrbahn und prallte rechts gegen die Leitplanken. Auf dem Standstreifen blieb der Mini stehen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls roch die Frau deutlich nach Alkohol. Ihren Führerschein ist die Frau nun los. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Mini schätzt die Polizei auf etwa 27.000 Euro.

