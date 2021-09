Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Wohnungsdurchsuchung: Mutmaßlicher Einbrecher nach Sprung aus dem Fenster im Krankenhaus festgenommen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

In mehreren Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Wohnungseinbrüche in Hofgeismar durchsuchten am gestrigen Mittwoch die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo gemeinsam mit Beamten der Polizeistation Hofgeismar die Wohnung eines 36-Jährigen. Der Mann aus Hofgeismar war im Zuge der intensiven Ermittlungen als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler geraten. Bei der Durchsuchung im Beisein des 36-Jährigen fanden die Polizeibeamten umfangreiches Beweismaterial, was nun ausgewertet wird. Kurz vor Beendigung der Durchsuchung sprang der Tatverdächtige gegen 15:30 Uhr völlig unvermittelt aus einem Fenster in sieben Metern Höhe und rannte davon. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten 36-Jährigen verlief anschließend zunächst ohne Erfolg.

Wenige Stunden später hatte seine Flucht allerdings am Abend im Krankenhaus in Hann. Münden ein Ende, wo er festgenommen werden konnte. Dorthin hatte sich der 36-Jährige selbst begeben, da er sich bei dem waghalsigen Sprung aus dem Fenster am Fuß verletzt hatte. Ernsthafte Verletzungen hatte er aber nicht erlitten, sodass die Polizisten den Tatverdächtigen nach der Behandlung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums in Kassel brachten. Der 36-Jährige soll am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

