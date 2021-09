Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Streifenwagen durch Steinwurf beschädigt

Wetter (ots)

Durch einen lauten Knall wurde eine Streifenbesatzung am Freitagabend aufmerksam. Unbekannte warfen, gegen 22:50 Uhr, zwei faustdicke Steine gegen einen vor der Polizeiwache geparkten Streifenwagen. An dem VW konnte im Bereich der Heckklappe frische Schäden festgestellt werden. Die Täter flüchteten in Richtung Königstraße, eine Fahndung verlief jedoch negativ.

