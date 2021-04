Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht: Taschendiebe!

Halver (ots)

Eine 67-jährige Halveranerin wurde am Donnerstagabend beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hatte gerade noch in einem Discounter Ware bezahlt und war dann in den Supermarkt gegangen. Dort an der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in ihren Rucksack steckte. Sie hatte nichts bemerkt.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die inzwischen fast täglich im Märkischen Kreis zugreifen! Kunden sollten ihre Wertsachen grundsätzlich möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken und Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt oder gar auf der Bankkarte notiert werden! Diebstahlsopfer sollten sofort bei ihrer Bank über die entsprechende Hotline ihre Karten sperren lassen und bei der Polizei eine KUNO-Sperrung veranlassen. Das verhindert auch den Einsatz gestohlener Karten im Lasteinzugsverfahren.

