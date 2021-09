Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Kennzeichen als Diebesbeute

Breckerfeld (ots)

In der Nacht zu Samstag (10.09/11.09) machten sich Diebe an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Breckerfelder Innenstadt zu schaffen. Insgesamt wurden die hinteren Kennzeichen von zehn geparkten Fahrzeugen entwendet. Die Kennzeichen wurden mit Gewalt aus der Befestigung gebrochen und gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Die Fahrzeuge waren alle an der Frankfurter Straße im öffentlichen Verkehrsraum geparkt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell