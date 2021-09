Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Alleinunfall einer Pedelec-Fahrerin

Ennepetal (ots)

Am 11.09.2021, um 18:15 Uhr kam eine 62-jährige Ennepetalerin mit ihrem Pedelec in der "Gustav-Bohm-Straße" aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei trug sie keinen Schutzhelm und verletzte sich leicht am linken Bein und der linken Hand. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,- Euro.

