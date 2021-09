Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Freitag, 10.09.2021, 17:30 Uhr bis Samstag, 11.09.2021, 00:10 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Lindengrabenstraße ein. Entwendet wurden unter anderem Uhren und Schmuck. Anschließend flüchteten sie über den Balkon in unbekannte Richtung.

