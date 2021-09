Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fußgängerin leicht verletzt

Hattingen (ots)

Ein 29-jähriger Pkw Fahrer übersah am Donnerstag eine 85-jährige Fußgängerin und verletzte diese leicht. Der Essener beabsichtigte, gegen 11:30 Uhr, mit seinem VW am Heideweg rückwärts auszuparken und touchierte dabei mit dem hinteren Stoßfänger die Seniorin. Die Frau stürzte daraufhin und zog sich Schürfwunden zu. Sie wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

