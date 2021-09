Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Bargeld bei Einbruch gestohlen

Ennepetal (ots)

Durch einen oder mehrere Täter wurde sich am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18 und 23:00 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Über den Garten begaben sie sich an die Rückseite des Hauses, öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in das Innere. Sie durchsuchten sämtliche Räume und erlangten einen kleinen Bargeldbetrag als Beute. Sie flüchteten unerkannt, Täterhinweise gibt es nicht.

