Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Brand mehrerer PKW

Holzminden Bereich Sohnreystraße (ots)

Holzminden Bereich Sohnreystraße; Erstmeldung am 18.10.2020; 07:13h.

HOLZMINDEN ( Fi ) -

Zum o.g. Zeitpunkt erhält die Leitstelle der Feuerwehr einen Hinweis, dass es in der Sohnreystraße zu einem Brand eines PKW gekommen sei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stellt sich heraus, dass insgesamt drei Fahrzeuge an unterschiedlichen Stellen in Brand geraten waren. Durch die unmittelbare Brandbekämpfung der FFW Holzminden kann ein Übergreifen der Flammen verhindert werden und die Fahrzeuge abgelöscht werden. Alle drei Fahrzeuge werden durch die Flammen zerstört. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf insgesamt ca. 30.000EUR Eine Brandursache ist bisher noch unbekannt. Die Brandursachenermittlungen dauern hierzu an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Holzminden

$user.getFirstName()

Telefon: 05531/958-0

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell