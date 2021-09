Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Alleinunfall eines Kleinkrafradfahrers mit Personenschaden

Wetter (ots)

Am 11.09.2021, um 19:31 Uhr kam der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Straße "Am Overbeck" aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei trug er keinen Schutzhelm und zog sich Kopfverletzungen zu. Bei dem 40-jährigen Wetteraner konnte Alkoholeinfluss festgestellt werden. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell