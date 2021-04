Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnheimwaschküche - Einbruch in Keller - Festnahme nach Diebstahl aus Warenautomat - Ladendetektiv verhindert Diebstahl - Festnahme eines 26-Jährigen

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnheimwaschküche

Fulda - Von Freitagvormittag (09.04.) bis Montagvormittag (12.04.) hebelten Unbekannte vier Münzautomaten in einem Waschraum eines Wohnheims am Heinrich-von-Bibra-Platz auf. Hierbei konnten die unbekannten Täter circa 200 Euro Münzgeld erbeuten. Es entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von rund 3.600 Euro an den Waschmaschinen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda - Unbekannte öffneten in der Zeit von Sonntagnachmittag (11.04.) bis Montagvormittag (12.04.) gewaltsam mehrere Vorhängeschlösser von Kellerverschlägen eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße und entwendeten eine Ledertasche, einen Rucksack der Marke "Deuter", einen Werkzeugkoffer der Marke "Mannesmann" sowie zwei E-Bike-Ladekabel und zwei Fahrradbrillen im Gesamtwert von circa 450 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Diebstahl aus Warenautomat

Welkers - Zwei Jugendliche konnten am Dienstagabend (13.04.) durch Beamte der Polizeistation Fulda festgenommen werden, nachdem Sie einen Automaten in der Waltgerstraße beschädigt und daraus Lebensmittel gestohlen hatten.

Mit einem Stein warfen ein 14-jähriger Künzeller und dessen 16-jähriger Mittäter aus dem Raum Fulda die Glasscheibe eines Lebensmittelautomaten ein. Im Anschluss entnahmen die Langfinger diverse Getränke und Süßigkeiten im Wert von rund 15 Euro und flohen mit der Bahn in Richtung Fulda.

Durch einen Zeugenhinweis konnten die jungen Männer im Zuge der eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen am Bahnhof in Eichenzell festgenommen werden.

Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Der Sachschaden an dem Lebensmittelautomaten beläuft sich auf circa 500 Euro.

Ladendetektiv verhindert Diebstahl - Festnahme eines 26-Jährigen

Neuhof - Beamten der Polizeistation Fulda gelang es am Dienstag (13.04.) einen 26-jährigen Tatverdächtigen nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Hanauer Straße festzunehmen.

Gegen 17:30 Uhr konnten zwei Ladendiebe durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beim Diebstahl eines mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufswagens beobachtet und auf dem Parkplatz des Geschäfts angesprochen werden. Beide ergriffen daraufhin fußläufig die Flucht und ließen das Diebesgut, im Wert von rund 180 Euro, zurück.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es Beamten der Polizei Neuhof einen 26-Jährigen festzunehmen. Der Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen zu dem zweiten flüchtigen Täter dauern aktuell noch an.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

