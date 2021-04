Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung der Polizei Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg - Am Dienstag, den 13.04.2021, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem 55-jähriger E-Bike-Fahrer aus Eiterfeld leicht verletzt wurde. Der 55-jährige befuhr den Radweg von Marbach kommend in Fahrtrichtug Hünfeld. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Traktor-Fahrer aus Kalbach ebenfalls den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf Höhe der Zu- und Abfahrt nach Marbach fuhren beide Beteiligten in einen schlecht einsehbaren Kurvenbereich hinein, wobei der E-Bike-Fahrer mittig bis links auf dem einspurigen Radweg fuhr. Als er den heranfahrenden Traktor bemerkte, bremste er, wich nach rechts aus und stürzte abschließend nach rechts auf den Asphalt. Der Traktor-Fahrer leitete eine sofortige Vollbremsung ein, sodass es zu keinem Zusammenstoß mit dem 55-jährigen kam. Der 55-jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand an dem E-Bike ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

