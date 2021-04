Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnhausbrand in Alsfeld - Diebstahl aus Werkstatt

Vogelsbergkreis (ots)

Wohnhausbrand in Alsfeld - Ermittlungen dauern an

Alsfeld - In Alsfeld kam es am Montagabend (13.04.), gegen 18:00 Uhr, zu einem Wohnhausbrand. Ein zu diesem Zeitpunkt im Haus befindlicher Bewohner konnte von den Rettungskräften gerettet werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in der Küche löschen und ein Übergreifen auf weitere Räume verhindern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Feuer auf bisher unbekannte Weise im Bereich der Küche ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Diebstahl aus Werkstatt

Lauterbach - Diebesgut im Wert von 900 Euro erbeuteten unbekannte Täter zwischen Samstag- (03.04.) und Freitagnachmittag (09.04.). Die Langfinger verschafften sich Zutritt zu einer Garage in der Christine-Teusch-Straße und entwendeten verschiedene Werkzeuge - darunter eine hochwertige Kettensäge der Marke 'Stihl".

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell