POL-NMS: 201130-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der K 47 Höhe Nübbel

Nübbel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde )Nübbel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 30.11.2020 um 07:45 Uhr befuhr die 16-jährige Fahrerin eines 45 km/h-Pkw die K47 aus Richtung Breiholz kommend in Richtung Rendsburg. In Höhe km 6,8 wollte die Fahrerin nach links auf einen Seitenstreifen abbiegen, um dort zu wenden. Dabei übersah sie einen 19-jährigen Motorradfahrer, welcher in gleiche Richtung fuhr und zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte. Er wurde schwer verletzt in die Imland Klinik verbracht, es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Die K47 war während des Einsatzes für circa 1 Stunde vollgesperrt. Gesamtsachschaden ca. 7500 Euro.

