Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall mit knapp 30.000 Euro Schaden in Bunsenstraße: Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am gestrigen Mittwochabend ereignete sich in der Bunsenstraße in Kassel ein Unfall, bei dem der Fahrer eines 5er BMW zunächst ein entgegenkommendes Auto touchierte, von der Fahrbahn abkam und anschließend in ein geparktes Auto krachte. Der verursachende Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Gesamtschaden von knapp 30.000 Euro zu kümmern. Die weiteren Ermittlungen, wer zur Tatzeit am Steuer des BMW gesessen hatte, werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 22:40 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Fahrer mit dem 5er BMW auf der Bunsenstraße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Friedrich-Wöhler-Siedlung war er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und hatte dort den entgegenkommenden VW T-Roc, an dessen Steuer ein 60-Jähriger aus Kassel saß, im Längsverkehr heftig touchiert. Nach diesem Zusammenstoß war der BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dort gegen den Metallrammschutz eines Baumes gestoßen und anschließend gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Kia gekracht. Durch diesen Aufprall wurde der BMW wiederum nach links über die Bunsenstraße abgewiesen und blieb stark beschädigt auf dem angrenzenden Grünstreifen stehen. Der Fahrer hatte daraufhin sofort das Weite gesucht. Der 60-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. An dem BMW war ein Totalschaden von etwa 12.000 Euro entstanden. Der Schaden an dem T-Roc und dem Kia Stonic werden insgesamt auf weitere 15.000 Euro beziffert. Hinzu kommt der Schaden an dem Baumschutz von mehreren Hundert Euro.

Aufgrund des Unfalls lagen Trümmerteile der Fahrzeuge auf einer Länge von ca. 100 Metern auf der Bunsenstraße. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Zu größeren Behinderungen kam es aufgrund des geringen nächtlichen Verkehrsaufkommens nicht.

