Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag in der Juister Straße Zugang zu zwei Autos. Sie entwendeten Bargeld und eine Geldbörse. In der Straße Altes Sägewerk haben ebenfalls unbekannte Täter versucht in zwei Pkw einzubrechen. Hier blieb es bei einem Versuch. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

