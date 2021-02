Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (67/2021) Unfallflucht auf der K 21 zwischen Klein Lengden und Diemarden

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Kreisstraße 21, zwischen den Ortschaften Klein Lengden und Diemarden Dienstag, 23. Februar 2021, gegen 11.40 Uhr

GLEICHEN (mb) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kreisstraße 21 in der Gemeinde Gleichen ist die Polizei auf der Suche nach dem Unfallverursacher.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr am Dienstagmittag (23.02.2021) gegen 11.40 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Lkw die K 21 aus Klein Lengden kommend in Richtung Diemarden, als ihm ein Sprinter entgegenkam, welcher während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 65-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Bankette aus, wo der Lkw im Folgenden nach rechts kippte. Am Lkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte jedoch seine Fahrt nach dem Zwischenfall unbeirrt fort. Bei dem von ihm geführten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes Sprinter handeln.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05504/93790-0 bei der Polizei in Friedland zu melden.

