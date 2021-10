Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Alkoholeinwirkung und ohne gültige Fahrerlaubnis

Wittlich (ots)

Am Samstag, 23.10.2021, gegen 00.45 Uhr, wurde in der Feldstraße in Wittlich ein 36-jähriger Pkw-Fahrer angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sein ausländische Führerschein keine Gültigkeit mehr aufwies. Zudem wurde bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,9 Promille festgestellt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell